تبسة: إصابة 6 أشخاص في حادث مرور حافلة

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انحراف وانقلاب حافلة خط الشريعة بئر العاتر. وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01. بالمكان المسمى سارق الرق ببلدية ودائرة بئر العاتر.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنيــــة بدائرة بئر العاتر والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة. والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض، اليوم الأربعاء، حوالي الساعة (10سا:30د). لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 01. بالمكان المسمى سارق الرق ببلدية ودائرة بئر العاتر.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب حافلة خط الشريعة بئر العاتر.

وخلف الحادث إصابة ستة أشخاص اعمارهم 23 و 55 سنة. حيث تم اسعافهم وتحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بئر العاتر.