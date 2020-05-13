تبسة: إصابة 6 أشخاص في حوادث مرور متفرقة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بئر العاتر، لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16، بالمكان المسمى العقبة البيضاء.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص، اعمارهم 21و53سنة، حولوا الى مصلحة الإستعجالات بمستشفى بئر العاتر.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16، بالمكان المسمى عين زروق بالحمامات.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة اسفر عن إصابة شخص 52 سنة، تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الحمامات.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 فج قوراي.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، اسفر عن إصابة شخصين 31 و38 سنة، احدهما اسعف في عين المكان دون تحويله والثاني تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف بتبسة.