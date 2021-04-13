تبسة.. إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث مرور متفرقة

أصيب اليوم الثلاثاء، ستة أشخاص، إثر 3 حوادث مرور متفرقة بولاية تبسة، حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية.

الحادث الأول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى دوار الخنيق بالماء الابيض.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين وانقلاب احداهما، مما اسفر عن إصابة اربعة أشخاص اعمارهم 22 و 41 سنة.

وقد تم اسعافهم ومن ثم نقلهم الى استعجالات الماء الأبيض.

وفي المقابل وقع الحادث الثاني على مستوى وسط مدينة الشريعة، إثر اصطدام بين سيارة و دراجة نارية.

واسفر الحادث عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 55 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات مستشفى الشريعة .

فيما وقع الحادث الثالث على مستوى الطريق الولائي رقم 01 بدوار فم السد ببلدية ثليجان.

وتمثل الحادث في انقلاب شاحنة تبريد، مما اسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 50 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الشريعة.