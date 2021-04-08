تبسة: إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث مرور و7 آخرين بحريق عدادات كهربائية

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة ثلاثة حوادث مرور متفرقة، أسفرت عن تسجيل إصابة ستة أشخاص.

وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية باب الزياتين لأجل حادث مرور، وقع على مستوى فج قوراي بطريق الكويف.

وتمثل في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة 4 أشخاص أعمارهم 07 سنوات و43 سنة، تم إسعافهم وتحويلهم لاستعجالات الجرف.

كما تدخلت وحدة القطاع بالحمامات لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بمفترق الطرق ببلدية بولحاف الدير.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة، أسفر عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 50 سنة، تم إسعافه وتحويله لاستعجالات الحمامات.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل حادث مرور وقع على مستوى حي طريق المطار.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة ودراجة هوائية، أسفر عن إصابة طفل والبالغ حوالي 12 سنة تم إسعافه وتحويله لاستعجالات الجرف.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط ليلة الأربعاء إلى الخميس لأجل إخماد حريق.

وشب الحريق بعدادات كهربائية بعمارة بحي 86 سكن ببلدية مرسط.

وتم إخماد الحريق وتسجيل إصابة سبعة أشخاص ضيق في التنفس، وحالات صدمة، أعمارهم 16 سنة و 83 سنة.

وتم تحويل المصابين إلى استعجالات مرسط، كما تم تسجيل احتراق 10 عدادات كهربائية والخزانة الخاصة بها.