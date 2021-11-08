تبسة: إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور منفصلين

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة مساء أمس حادثي مرور منفصلين أسفرا الحادثين عن إصابة سبعة أشخاص.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض لأجل حادث مرور.

وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى برزقال ببلدية الماء الأبيض. حيث تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين.

وفي هذا السياق، أسفر الحادث عن إصابة ستة اشخاص.أعمارهم 4 سنوات و 36 سنة. تم اسعافهم وتحويلهم الى إستعجالات الماء الأبيض.

كما تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل حادث مرور. وقع على مستوى الطريق الاجتنابي بجانب المحطة البرية بتبسة.

حيث تمثل في اصطدام بين سيارتين أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 64 سنة.تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الدكتور يوسف بوطرفة تبسة.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة نڨرين من اخماد حريق. والذي شب بغابة نخيل بالمكان المسمى دوار السخنة ببلدية ودائرة نقرين.

أين تم السيطرة على الحريق واخماده وتسجيل احتراق حوالي2٫5 هكتار (بها 19 نخلة مثمرة واعشاب يابسة وقصب).

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تبسة.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور ببلدية الماء الأبيض

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 5 آخرين، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث مرور أليم ببلدية الماء الأبيض ولاية تبسة.

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحادث المميت وقع منذ لحظات من الآن على مستوى الطريق الولائي رقم 05.

وقد تم نقل جثة الضحية والمصابين إلى إلى المستشفى، فيما فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث.