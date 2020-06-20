تبسة: إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور منفصلين

تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين، لأجل حادث مرور وقع على مستوى طريق لاروكاد بتبسة.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة وشاحنة ذات مقطورة، أسفر عن إصابة شخصين أعمارهما 25 و32 سنة، تم إسعافهما وتحويلهما إلى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى واد غرنوتة بئر العاتر.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص أعمارهم بين 38 و65 سنة، حولوا الى استعجالات بئر العاتر.