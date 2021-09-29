تبسة: إصابة 7 أشخاص في حادثي مرور

أصيب سبعة أشخاص في حادثي مرور، وقعا اليوم الاربعاء، في مناطق متفرقة بولاية تبسة، كما تم اخماد حريقين.

وفي بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية الحمامات مساء اليوم، لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بالمكان المسمى عين زروق ببلدية الحمامات.

و تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص أعمارهم 8 أشهر و 76 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى دوار الزيات ببلدية عين الزرقاء.

حيث تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية، أسفر عن إصابة شخصين أعمارهما 32 و35 سنة، تم إسعافهما وتحويلهما إلى مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة بتبسة.

كما تمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بكارية والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف وبدعم من الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية التابع لمديرية الحماية المدنية لولاية تبسة من اخماد بداية حريق غابة بالمكان المسمى جبل الطاقة ببلدية الحويجبات بدائرة الماء الأبيض.

وأضاف البيان، أنه و منذ الساعات الأولى لنشوب الحريق تم تسخير 5 شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام وبتعداد بشري قدر بـ 15 عون بمختلف الرتب، وبعد عملية إخماد دامت حوالي الساعتين تم السيطرة على الحريق وإخماده وإنقاذ باقي الغابة وتسجيل احتراق حوالي هكتار حلفاء واكليل جبلي وحوالي 25 شجرة صنوبر حلبي.

كما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة العوينات من اخماد بداية حريق على مستوى المكان المسمى غابة معيذر بعين الشانية محطة بالعوينات، وتسجيل احتراق حوالي 2500 متر مربع اعشاب يابسة وحوالي 40 شجرة صرول.