تبسة: إصابة 7 أشخاص في 3 حوادث مرور متفرقة

سجلت وحدات الحماية لولاية تبسة ثلاثة حوادث مرور متفرقة، اليوم السبت، أسفرت عن تسجيل إصابة سبعة أشخاص.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، أنه منذ الساعات الأولى لنهار اليوم السبت تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين الطريق الوطني رقم 10 و الطريق الوطني رقم 16.

و تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحتين أسفرعن إصابة ثلاثة اشخاص اعمارهم 28 و 44 سنة تم اسعافهم من طرف ذات المصالح وتحويلهم على متن سيارة الإسعاف إلى مصلحة الإستعجالات الطبية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة نڨرين لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى بوموسى بنقرين.

تمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية، أسفر الحادث عن إصابة ثلاثة اشخاص اعمارهم 7 سنوات و 32 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى إستعجالات نقرين.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة مرسط لأجل حادث مرور وقع على مستوى المكان المسمى مشتة العوينات بمرسط.

تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 44 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات مستشفى مرسط.