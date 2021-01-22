تبسة: إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة في حادثي مرور منفصلين

تدخلت وحدات الحماية المدنية بولاية تبسة من أجل حادثي مرور منفصلين ليلة الخميس إلى الجمعة، أدى لإصابة 8 أشخاص بجروح.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخلت وحدة القطاع باب الزياتين ليلة الخميس الى الجمعة من أجل حادث مرور.

ووقع حادث مرور على مستوى الطريق الإستراتيجي بتبسة، تمثل في انقلاب سيارة وسقوطها بمجرى واد جاف.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص أعمارهم 23 و 34 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16.

وتمثل الحادث في اصطدام تسلسلي بين خمسة سيارات، أسفر عن إصابة خمسة أشخاص أعمارهم بين 13 و50 سنة، حولوا إلى استعجالات بئر العاتر.