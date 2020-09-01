تبسة..إصابة 8 أشخاص في إصطدام بين سيارتين بالطريق الوطني رقم 16

أصيب اليوم الثلاثاء، ثمانية أشخاص إثر حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بجبل العنق ببئر العاتر في تبسة.

وحسب ما علم به من مصالج الحماية المدنية بذات الولاية، فإن هذا الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين من نوع “أكسنت” و”نيسان”.

وأوضح ذات المصدر، أن المصابين الذين تتراوح أعمارهم مابين 30 و64 سنة حولوا الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى التيجاني هدام ببئر العاتر لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهة أخرى، تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الابيض ومصالح الغابات مساء اليوم من إخماد بداية حريق بجبل الطاقة بلدية الحويجبات، وبعد تدخل لاجل اخماد الحريق دام حوالي 03 ساعات ونصف تم اخماد الحريق وتسجيل إحتراق حوالي 1500 متر مربع صنوبر حلبي و حوالي 500 متر مربع حلفاء و 500 متر مربع إكليل.