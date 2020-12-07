تبسة: إصابة 8 أشخاص في حادث مرور

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح في تبسة، لأجل حادث مرور وقع على مستوى جسر المحطة البرية القديمة.

وحسب الحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين اسفر الحادث عن اصابة ثمانية اشخاص اعمارهم 04 سنوات و37 سنة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية تبسة، فقد تم اسعاف المصابين وتحويلهم الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تمكنت ذات الوحدة من اخماد حريق، الحريق شب بسيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 10 مقابل جامعة تبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لاسعاف وتحويل شخص مصاب بحروق على مستوى اليدين والرقبة في حي طالبي مبروك بمرسط.

وقد تم اسعاف المصاب وتحويله الى استعجالات مرسط.