تبسة.. إصابة 8 أشخاص في 4 حوادث مرور متفرقة

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة يوم 2021.04.19 أربعة حوادث مرور متفرقة اسفرت إصابة 8 أشخاص.

الحادث الأول وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 10 بتبسة، إثر اصطدام بين دراجتين ناريتين.

اسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص اعمارهم 17 و 19 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور بوطرفة يوسف بالجرف بتبسة.

فيما وقع الحادث الثاني على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى ولاد مهنية بمرسط إثر اصطدام بين سيارتين.

اسفر الحادث عن إصابة ثلاثة أشخاص اعمارهم 29 و42 سنة المصابين حولوا الى استعجالات مرسط.

بينما وقع الحادث الثالث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى طريق الفوارة بمرسط، إثر اصطدام سيارة ودراجة لذوي الاحتياجات الخاصة.

اسفر الحادث عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 61 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات مرسط.

وفي المقابل وقع الحادث الرابع على مستوى حي المحطة بتبسة، إثر اصطدام سيارة ودراجة نارية.

اسفر الحادث عن إصابة شخص والبالغ من العمر حوالي 37 سنة تم اسعافه وتحويله الى استعجالات الجرف بتبسة.