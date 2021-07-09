تبسة: إصابة 9 أشخاص في 3 حوادث مرور متفرقة

سجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة، منذ الساعات الأولى ليوم 2021.07.08 ثلاثة حوادث مرور، أسفرت هذه الحوادث عن تسجيل إصابة تسعة أشخاص.

وفي بيان لذات المصالح، اليوم الجمعة، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لأجل حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بجانب القطب الجامعي بولحاف الدير، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين أسفر عن إصابة خمسة أشخاص اعمارهم 26 و37 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى إستعجالات الدكتور بوطرفة يوسف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط لأجل حادث مرور ثاني، وقع على مستوى وسط المدينة بمرسط، تمثل في اصطدام بين سيارة ودراجة نارية، أين أسفر الحادث عن إصابة شخصين أعمارهما 29 و 39 سنة تم إسعافهما وتحويلهما إلى إستعجالات مرسط.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الأبيض لاجل حادث مرور ثالث، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بدوار الكاف الابيض، تمثل الحادث في انقلاب سيارة أسفر عن إصابة شخصين أعمارهما 30 و35 سنة تم إسعافهما وتحويلهما إلى إستعجالات الماء الأبيض.