تبسة.. إصطدام سيارة بجسر يُخلف وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين

توفي شخصين وأصيب 3 آخرين، في حادث مرور مروع وقع ليلة أمس الخميس، على مستوى المكان المسمى دوار العنصل، ببلدية ثليجان، في تبسة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إنحراف سيارة واصطدامها بجسر.

وخلف الحادث وفاة شخصين، من جنس ذكر، وإصابة 3 آخرين “رجلين وامرأة”.

وتم إسعاف المصابين، وتحويلهم من طرف مصالح الحماية، إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة. كما تم تحويل جثتي المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

