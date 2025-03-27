تبسة: إعادة فتح أسواق المواشي.. هذه الشروط

قرّر والي ولاية تبسة إعادة فتح أسواق بيع المواشي بعد فترة من الغلق. وذلك في إطار إجراءات رقابية مشددة تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية. ومنع انتشار الأمراض المعدية، خاصة الحمى القلاعية.

وأوضحت المصالح المعنية أن دخول المواشي إلى الأسواق سيكون مشروطا بحصولها على شهادة بيطرية رسمية تثبت سلامتها. كما ستخضع الأسواق لعمليات تطهير دورية، تحت إشراف المصالح البيطرية والبلدية، لضمان بيئة آمنة للبيع والشراء.

وتأكد ذات المصالح أن فرق المراقبة البيطرية والأمنية ستكثف جهودها لمتابعة عمليات البيع. ومنع أي تجاوزات قد تهدد الصحة العامة أو تخل بالإجراءات التنظيمية. كما دعت مختلف المصالح المعنية، بما في ذلك الفلاحة والتجارة والأمن، إلى ضمان التنفيذ الصارم لهذا القرار.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي السلطات للحفاظ على الصحة الحيوانية. وضمان استقرار سوق المواشي، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة.

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