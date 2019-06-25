تبسة : إفتتاح مصلحة متخصصة في الطب الشرعي مرفقة بجناح خاص بإستشفاء المساجين

شهدت ولاية تبسة، لأول مرة في تاريخها افتتاح مصلحة متخصصة في الطب الشرعي مرفقة بجناح خاص بإستشفاء المساجين.

حيث تم الاعلان الرسمي عن الافتتاح من طرف ممثلي السلطات العمومية بالتنسيق مع ممثلي الجهات القضائية.

أين تم اختيار المؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح، لاحتضان هذه المرافق الجديدة التي تختص بنوع معين من الشرائح والخدمات، وذلك بعد توفير كل الشروط والاليات الضرورية لبدء العمل والاستقبال.

وقد تم خلال هذا الحدث الذي حضره الامين العام للولاية ممثلا عن الوالي رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، والنائب العام المساعد ورئيس المجلس القضائي.

اضافة إلى وكيل الجمهورية بمحكمة تبسة دائرة الاختصاص، التأكيد على أن التفكير في تجسيد هذا النوع من الهياكل.

مع توفير كل الظروف المواتية لانجاح الخدمات التي ستقدم، جاء من أجل تحسين عمل مصلحة الطب الشرعي.

التي تعتبر مصلحة مهمة وضرورية وجودها في مناخ ملائم من أجل اجراء عمليات التشريح من جهة.

وغسل الموتى وتسليمهم الى ذويهم من جهة أخرى.

وأيضا من أجل الاهتمام بشريحة نزلاء المؤسسات العقابية واعادة التربية الذين أصبح اليوم لهم جناح للاستشفاء خاص بهم.

عكس السابق أين كانوا يوضعون على مستوى مصالح عامة الناس.

كما تم تخصيص قاعة للنساء وقاعة للرجال مزودتين بكل الظروريات ومؤمنتين وفق الشروط التي ينص عليها القانون.

المنظمة والمؤطرة لمثل هذه الخدمات والهياكل من جهة أخرى.

وكشف محمد عزيون رئيس مجلس قضاء تبسة في تصريح خصّ به “النهار”، عن أن المبادرة ايجابية.

تندرج في اطار تحسين ظروف اقامة المساجين، سواء من الناحية الصحية أوغيرها.

معتبرا اياها خطوة سامية تسمح لهذه الفئة بالعلاج في ظروف حسنة، لأنه من واجبنا.

قال توفير ما يحمي كرامتهم وهو الهدف الذي تسعى اليه دائما وزارة العدل والمديرية العامة لادارة السجون.

وفي نفس السياق، أعرب محمد ماجن مدير المؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح، عن ارتياحه للنتيجة المحققة.

خاصة وان المصلحة المعنية بجناحها تأخرت عملية انشائها وفتحها مدة 14 سنة.

مؤكدا عن أن كل الظروف تم توفيرها سواء المادية أو البشرية المتعلقة بالفريقين الطبي وشبه الطبي. ومعهما فريق مكون من أخصائيين نفسانيين. سيعملون جميعا بنظام التناوب من أجل ضمان احسن الخدمات طيلة ساعات اليوم.

كما تجدر الاشارة الى أن المؤسسة العمومية الاستشفائية عالية صالح، التي تم تزويدها بمصلحة الطب الشرعي.

وجناح استشفاء المساجين، مزودة بأغلب الاختصاصات الطبية ويحتوي على جهازي سكانير إستعجالات تعتبر الاكبر في الولاية.

وهو الأمر الذي سيهل أكثر من مهمة الاستطباب وتقديم الخدمات العلاجية بكل أريحية.