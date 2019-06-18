تبسة: إقصاء 12 مترشح في امتحان البكالوريا أغلبهم أحرار

سجلت اليوم الثلاثاء، مديرية التربية لولاية تبسة، إقصاء 12 مترشحا، في إمتحان البكالوريا، أغلبهم من الأحرار.

وتم إقصاء، هؤلاء المترشحين، بسبب محاولتهم الغش، وإثارة المشاكل داخل مراكز الإجراء، ورفضهم للتدابير التنظيمية التي تحكم سير هذا الإمتحان المصيري.

وبهذه النتيجة الجديدة، يرتفع عدد المترشحين المقصيين، منذ بداية إجراء هذا الإمتحان، إلى 30 مترشحا.

هذا ويتوقع أن يرتفع العدد مجددا في ما تبقى من الإمتحان، الذي تؤكد فيه مديرية التربية أنه جرى في ظروف تنظيمية مقبولة.

وذلك بعدما تم تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لإنجاح هذا الامتحان المصيري.

مع العلم أنه تم تسجيل تغيب 69 مترشحا نظاميا، و2474 مترشحا حرا.

كما لم تؤثر العوامل المناخية على الممتحنين، في الوقت الذي زودت فيه 8 مراكز بجنوب الولاية، بأكثر من 100 مكيف.