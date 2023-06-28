تبسة: إنتشال جثة غريق من حوض مائي ببئر العاتر

تدخلت الحماية المدنية لولاية تبسة من أجل إنتشال جثة غريق من حوض مائي بدائرة بئر العاتر.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر مساء اليوم من أجل إنتشال جثة غريق. حيث أن الغريق شخص ذكر يبلغ من العمر حوالي 16 سنة غرق داخل حوض مائي معد للسقي. بالمكان المسمى سارق الرق ببلدية ودائرة بئر العاتر.

كما أن الحوض يبلغ عمقه حوالي 08 أمتار، تم إنتشال الجثة من طرف مصالح الحماية المدنية. وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بئر العاتر.‎