قناة النهار تبسة: إنطلاق أكبر عملية لرفع قرابة 600 طن من مخلفات أضاحي العيد بقلم قناة النهار نشر في 10 جويلية 2022 - 14:51 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 54 0 تبسة: إنطلاق أكبر عملية لرفع قرابة 600 طن من مخلفات أضاحي العيد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/BZGQQ اقرأ أيضا درواز: الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية ناجحة ونفتخر بهذا النجاح قناة النهار 06 جويلية كوثر وعلال توجّه رسالة حماسية للرياضيين الجزائريين عبر قناة النهار..لازم نكونو حارين قناة النهار 22 جوان الجمهور الجزائري يحيي لاعبي الخضر على أدائهم البطولي أمام المنتخب الفرنسي قناة النهار 30 جوان لعمامرة: نتمنى أن تكون هذه الألعاب عرس وأن تكلل الجزائر بأعلى الدرجات تجسيدا لطموح الأمة قناة النهار 28 جوان تصريحات الجماهير الجزائرية بلمعب وهران قبل إنطلاق العرس المتوسطي قناة النهار 25 جوان الرئيس تبون: الهيئة الإستشارية ستكون فضاء للحوار وتبادل الأفكار التي تتيح للشباب تقلد المناصب قناة النهار 20 جوان "برناوي :" خيرة دول المبارزة في العالم هي دول البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 03 جويلية رئيس الجمهورية يأمر ببناء مستشفيات خاصة بالاستعجالات في المدن الكبرى قناة النهار 25 جوان المدية : مواطنون يتفاعلون مع الإفتتاح الرسمي لألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 26 جوان رئيس إتحادية السباحة: هدفنا في الألعاب المتوسطية قد تحقق رغم غياب الميداليات والمفاجئة ستأتي قناة النهار 02 جويلية