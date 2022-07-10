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قناة النهار

تبسة: إنطلاق أكبر عملية لرفع قرابة 600 طن من مخلفات أضاحي العيد

بقلم قناة النهار
تبسة: إنطلاق أكبر عملية لرفع قرابة 600 طن من مخلفات أضاحي العيد
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تبسة: إنطلاق أكبر عملية لرفع قرابة 600 طن من مخلفات أضاحي العيد

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