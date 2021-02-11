تبسة: إنقاذ أب وابنه سقطا في حفرة عميقة “فيديو”
تم مساء اليوم الخميس، إنقاذ أب وإبنه”رضيع” بعدما سقطا في حفرة بعمق حوالي 4 أمتار بجانب جامعة العربي التبسي تبسة.
وكان وراء إنقاذهما مجموعة من المواطنين وكذا أحد أعوان الشرطة
، حيث تم إستخراج الرضيع أولا، ووالده بعدها.
هذا وتنقلت بعدها الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة فور تلقيها بلاغ من أحد المواطنين.
أين قامت بإسعاف الأب وابنه في عين المكان، ومن ثم نقلهما الى استعجالات الجرف بتبسة لتلقي العلاج اللازم.
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تم مساء اليوم الخميس، إنقاذ أب وإبنه"رضيع" بعدما سقطا في حفرة بعمق حوالي 4 أمتار بجانب جامعة العربي التبسي تبسة.
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