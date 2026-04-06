تبسة.. إنقاذ طفل علق في بئر جاف بالسور البيزنطي

​تمكنت فرق التدخل بالمركز المتقدم للحماية المدنية باب الزياتين بتبسة، مساء الاثنين في حدود الساعة السابعة والنصف (19:30)، من إنقاذ طفل كان عالقا داخل بئر جاف بمنطقة السور البيزنطي.

الضحية طفل يبلغ من العمر حوالي 15 سنة تعرض لإصابة وآلام على مستوى الرجل اليسرى.

وقدمت له مصالح الحماية المدنية الإسعافات الأولية اللازمة في مكان الحادث. ثم تم تحويله مباشرة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف لتلقي العلاج.