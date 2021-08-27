تبسة: إنقاذ عائلات حاصرتهم مياه الأمطار داخل منازلهم

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة، من إنقاذ عائلات حاصرتهم مياه الأمطار داخل منازلهم منذ الساعات الأولى لبداية تساقطها مساء أمس الخميس.

وفي بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية للولاية أين تم وضع جهاز أمني، حيث تم إجراء زيارات مراقبة وتعرف عبر مختلف الأحياء و الطرق و الطرق الرئيسية.

أين شهدت مشتة المشايرية ببلدية عين الزرقاء فيضانات واد عين الزرقاء على مستوى الطريق الوطني رقم 82 حيث أدى ارتفاع منسوب مياه الواد إلى خروجه على حواف الطريق (ط/و 82) أين تم مراقبة حركة السير وتسهيل حركة المرور من طرف ذات المصالح.

كما أدى فيضان واد عين الزرقاء إلى تسجيل عدة تدخلات على مستوى منطقة المشايرية، حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الونزة رفقة الرتل المتحرك تحت إشراف وحضور مدير الحماية المدنية لولاية تبسة “المقدم دراوات الصادق” أين تم انقاذ عائلات حاصرتهم مياه الأمطار داخل منازلهم والبالغ عددهم 18 منزلا.

كما تم إمتصاص مياه الأمطار من داخل المنازل، وتسجيل خسائر مادية تمثلت في تشقق وسقوط بعض الجدران، كما تم تسجيل خسائر تمثلت في أثاث المنازل (اغطية وافرشة واواني منزلية).

من جهته، وقف والي ولاية تبسة محمد البركة داحاج رفقة الأمين العام للولاية على حجم الأضرار أين أسدى تعليمات للتكفل بالعائلات المتضررة.

هذا ولم تسجل الحماية المدنية لولاية تبسة أي إصابات بشرية.