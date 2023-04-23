تبسة.. إنقاذ عائلة بعد أن علقت سيارتها في واد

نجحت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، في إنقاذ عائلة كانت عالقة على حافة واد بالمكان المسمى دوار الفايجة ببلدية ودائرة الماء الأبيض.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن العائلة متكونة من سبعة أفراد اعمارهم 02 سنتين و 59 سنة، كانوا عالقين على متن سيارة.

وقد تمكنت الفرق المتدخلة لأفراد الحماية المدنية من اخراج وانقاذ العائلة وهم في صحة جيدة.

وللإشارة، شهدت دائرة الماء الأبيض علـى أثر التقلبات الجوية سقوط كميات معتبرة من الامطار اليوم الأحد، مما ادى الى ارتفاع منسوب مياه واد بالمكان المسـمى دوار الفايجة.

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