تبسة : إنقاذ عائلة علقت بحافة واد في الونزة

أخبار الجزائر
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تبسة : إنقاذ عائلة علقت بحافة واد في الونزة
بقلم م .فيصل

تمكنت مصالح الحماية المدنية بالونزة في تبسة اليوم من إنقاذ عائلة متكونة 3 أفراد من الموت المحقق كانت عالقة بحافة واد.

وأوضحت ذات المصالح أن العائلة  والمتكونة من رجلين 48 و68 سنة وامرأتين 42 و54 سنة وطفل يبلغ حوالي 09 سنوات.

أين علقت سيارة الاجرة التي كانوا على متنها بحافة واد بالطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى هنشيرزروالة بمدخل بلدية المريج.

حيث بقي نصفها على حافة الطريق بنما النصف الاخر عالقا بمجرى الواد .

ليقوم أعوان الحماية المدنية بإنقاذهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم في عين المكان وإخراج السيارة بإستعمال شاحنة الاطفاء.


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