تبسة.. إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقًا بالغاز

أخبار الجزائر
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تبسة.. إنقاذ عائلة من الموت المحقق إختناقًا بالغاز
بقلم خالد دحماني

تمكنت فرقة التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالشريعة، ولاية تبسة، ليلة اليوم السبت، من إنقاذ عائلة من موت محقق.

ونقلت خلية الإعلام والإتصال، مديرية الحماية المدنية للولاية، أنّ الوحدة تمكنت من إنقاذ العائلة متكونة من الزوج، البالغ من العمر 27 سنة والزوجة، البالغة من العمر 25.

حيث وجد الزوجان في بداية الإختناق، داخل منزلهما العائلي بحي النهضة، وفي حالة من الضيق في التنفس.

الإصابة التي جاءت جراء إنبعاثات غاز أحادي أكسيد الكربون Co من الموقد “طابونة”، استعملت من أجل التدفئة.

وقالت خلية الإعلام، أنّه تم إسعاف الزوجين وتزويدهما بالأوكسجين لمدة ربع ساعة، قبل تحويلهما إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بالشريعة.


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