تبسة: إنقاذ عائلة من 9 أشخاص من الموت إختناقا بالغاز

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة ولاية تبسة، من أجل إنقاذ عائلة من الموت إختناقا بالغاز.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت من أجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية إختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون Co المنبعث من مدفأة بمنزلهم العائلي بطريق ثليجان ببلدية ودائرة الشريعة.

كما أن العائلة تتكون من 9 أفراد أعمارهم ما 15 و 71 سنة وجدوا في حالة دوار وغثيان. تم إسعافهم في عين المكان من طرف مصالحنا وتحويلهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة.