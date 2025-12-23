تبسة.. إنقاذ 3 أشخاص اختنقوا بالغاز

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 3 أشخاص تعرضوا لاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزلهم العائلي بالمكان المسمى حي الميزاب بولاية تبسة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة لأجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة. ببداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة بمنزلهم العائلي بالمكان المسمى حي الميزاب بتبسة.

وأشارت مصالح الحماية المدنية أن الضحايا الثلاث من عائلة واحدة (رجل وامرأة وطفل ). حيث تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و 34 سنة. لهم ضيق في التنفس.

تم إسعاف المصابين ( تزويدهم بالاكسجين) في عين المكان. وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة.

