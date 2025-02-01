تبسة.. إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم سيول الأمطار

تمكـنت فرق التدخـل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر ولاية تبسة من إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم سيول الأمطار.

وحسب بيان المصالح ذاتها تدخلت في حدود الساعة 18سا:15د مساءا من أجل إنقاذ 3 أشخاص، حاصرتهم سيول الأمطار كانوا عالقين داخل سيارتين على مستوى مجرى واد الحرشـان الذي شهد ارتفاع منسوب المياه به جراء هطول امطار.

وأضاف البيان أن الأشخاص الثلاثـة هم بصحة جيدة كما تم إخــــراج السيارتـين. ووكذا امتصاص مياه امطار من داخل منزل بحي المجاهدين ببلدية بئر العاتر.