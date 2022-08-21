تبسة.. إنقاذ 3 أشخاص سقطوا داخل بئر جاف ببلدية الشريعة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، مساء اليوم الأحد من انقاذ ثلاثة أشخاص وعنزة من داخل بئر جاف.

وحسب بيان ذات المصالح، فإن الأشحاص الثلاث سقطوا داخل بئر عمقه حوالي 20 متر بئر على مستوى دوار مشنتل بطريق الضلعة ببلدية ودائرة الشريعة.

وقد تم إنقاذ واخراج الثلاثة اشخاص البالغين من العمر 28 و 45 سنة،حيث أن إثنان منهم في صحة جيدة. فيما تم تحويل احدهم والبالغ من العمر حوالي 28 سنة الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الشريعة. كما تم إخراج وانقاذ المعزة من داخل البئر.