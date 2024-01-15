تبسة: إنقاذ 5 أشخاص من الاختناق بالغاز المنبعث من مدفأة

تمكنت الحماية المدنية لولاية تبسة من إنقاذ 5 أشخاص من الاختناق بالغاز المنبعث من مدفأة.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنيــــة بدائرة الماء الأبيض، اليوم الإثنين، حوالي الساعة (08سا:00د). لأجل اسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية إختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون Co المنبعث من مدفأة. بمنزلهم العائلي بشقة بعمارة بحي 104 سكن بالماء الأبيض.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن العائلة متكونة من خمسة افراد اعمارهم، تتراوح أعمارهم 02 و 38 سنة.

وقد تم اسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية، وتحويلهم الى استعجالات الماء الأبيض.