تبسة: إنقاذ 6 أشخاص من الاختناق بالغاز

تمكنت الفرق العاملة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بالونزة، تبسة، من انقاذ فتاة تبلغ من العمر حوالي 23 سنة، الفتاة لها بداية إختناق بغاز أحادي اكسيد.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد وجدت الضحية بمطبخ منزلها العائلي بحي البياضة القديمة بالونزة، أين تم امدادها الاكسجين وتحويلها الى استعجالات الونزة.

كما تمكنت فرق وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات مدعمة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح من انقاذ عائلة مصابة ببداية إختناق بالغاز، بالسكنات الوظيفية لمستوصف ذراع الحمام بالحمامات.

العائلة متكونة من أربعة أفراد اعمارهم من 6 سنوات الى 58 سنة، تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الحمامات.

كما تمكنت الفرق العاملة بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح من انقاذ شابة مصابة ببداية إختناق بالغاز، تبلغ من العمر حوالي 28 سنة، تم اسعافها وتحويلها الى استعجالات الجرف بتبسة.