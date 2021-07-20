تبسة: إنقطاع الأكسجين وانعدامه بالمصلحة المرجعية لعلاج مرضى كوفيد يحدث حالة إستنفار

تشهد المصلحة المرجعية لعلاج مرضى كوفيد بولاية تبسة حالة إستنفار قصوى بسبب إنقطاع الأكسجين وانعدامه، أين تم نقل عدد من المصابين على جناح السرعة الى مستشفى عالية صالح

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد قامت المصلحة بتسخير سيارات اسعاف وأطقم طبية وشبه طبية للتكفل بالمصابين وإنقاذ المرضى. حيث تدخل مدير الصحة ومستشفى بكارية رفقة مصالح الدرك الوطني فور مناشدة المصابين وأهاليهم من أجل توفير الأكسجين. خاصة وأن مشكل الأكسجين وغياب أطباء الانعاش سُجل منذ أيام. لذا طالب المصابون وأقاربهم والي الولاية ووزير الصحة التدخل العاجل