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تبسة.. إنهاء مهام الأمين العام للولاية

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تبسة.. إنهاء مهام الأمين العام للولاية
بقلم سليم دريد

أنهى وزير الداخلية نور الدين بدوي مهام الأمين العام للولاية بسبب مشاكل في سوء التسيير.

وعين وزير الداخلية، المفتش العام للولاية بلقاسم بن طويلة أمينا عاما بالنيابة.


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