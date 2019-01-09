تبسة.. إنهاء مهام الأمين العام للولاية

أنهى وزير الداخلية نور الدين بدوي مهام الأمين العام للولاية بسبب مشاكل في سوء التسيير.

وعين وزير الداخلية، المفتش العام للولاية بلقاسم بن طويلة أمينا عاما بالنيابة.