تبسة.. إنهاء مهام الأمين العام للولاية

وعين وزير الداخلية، المفتش العام للولاية بلقاسم بن طويلة أمينا عاما بالنيابة.
نسب المجلس الشعبي الولائي لولاية إليزي سبب الإحتقان والإنفلات الأمني الذي تشهده شوارع الولاية، إلى الإنسداد الذي وصل إليه المجلس مع الجهاز التنفيذي.
كما قال بيان…
تمكنت عناصر الدرك الوطني لعين الترك بوهران من الإطاحة بثاني أكبر منظم رحلات إبحار سري كان ينشط رفقة المدعو "تروبيكو" الذي تم الاطاحة به مؤخرا من طرف…
أنهى وزير الداخلية نور الدين بدوي مهام الأمين العام للولاية بسبب مشاكل في سوء التسيير.
وعين وزير الداخلية، المفتش العام للولاية بلقاسم بن طويلة أمينا عاما…
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