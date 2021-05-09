تبسة: إنهاء مهام مدير الجزائرية للمياه بسبب سوء التسيير

أزمة عطش خانقة وحركات احتجاجية متواصلة في عدد كبير من التجمعات السكنية

أنهى اليوم وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي مهام مدير وحدة الجزائرية للمياه بولاية تبسة بوسعيد خير الدين وقام بتعيين ياسين زروق الإطار بذات الوحدة مديرًا جديدًا بالنيابة.

وجاء هذا القرار الجديد اياما قليلة فقط بعد زيارة العمل والتفقد التي قام بها الوزير بولاية تبسة حيث وقف على عدد من المشاريع والهياكل التابعة لقطاعه وأبدى عدم رضاه عن كيفية ومواعيد توزيع المياه الشروب على الساكنة.

هذا في الوقت الذي تشهد فيه جل احياء المدينة تبسةتبسةوبلدياتها أزمة عطش كبيرة بسبب الانقطاعات المتكررة في عمليات التزود بالمياه الصالحة للشرب حيث تصل هذه الانقطاعات الى أسبوعين وأكثر وهو ما تم اعتباره فشلا ذريعا في التسيير، الذي تمخض عنه بالموازاة مع الأزمة الحاصلة حركات احتجاجية كبيرة انجر عنها غلق الطرق والتجمهر المستمر من طرف السكان المتضررين.