تبسة.. إيداع مهرب حطّم سيارة الأمن خلال توقيفه الحبس

أودع قاضي التحقيق، نهاية الأسبوع الماضي، مشتبها به في العقد الثالث من عمره، بتهمة التهريب وعدم الإمتثال، متبوع بالتحطيم العمدي لسيارة إدارية تابعة لجهاز أمني.

وتمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن تبسة، بناءً على بلاغ حول سيارة رباعية الدفع محملة ببضاعة مهربة دخلت من الشريط الحدودي بإتجاه مدينة تبسة.

ليتم وضع حاجز ثابت بأحد المداخل الرئيسية للمدينة، إلى أن وصلت السيارة المشبوهة للحاجز.

حيث تم توجيه أمر بالتوقف للسائق من أجل إجراء معاينة للمركبة، غير أن سائقها لم يمتثل لأمر التوقف وإخترق الحاجز بسرعة فائقة، مما أدى إلى صدم سيارة تابعة للأمن وإلحاق بها أضرارًا جسيمة، قبل محاصرة السيارة الفارة وتوقيف سائقها، ليتبيّن أن صندوقها الخلفي محمّل بـ6 محركات أجنبية خاصة بالسيارات مصدرها التهريب.

وبعد إتمام عملية الحجز وتسليم السيارة والمحركات لقباضة الجمارك الرئيسية، تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة لدى محكمة تبسة التي أصدرت في حقه أمر إيداع.