تبسة: إيداع 3 أشخاص الحبس ووضع اخر تحت الرقابة القضائية بتهمة تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام

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تبسة: إيداع 3 أشخاص الحبس ووضع اخر تحت الرقابة القضائية بتهمة تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام
بقلم سليم دريد

أمر عميد قضاة التحقيق بمحكمة تبسة مساء اليوم بإيداع 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت ووضع اخر تحت نظام الرقابة القضائية.

القرار جاء بسبب تورط المتهمون في قضية تتعلق بالدفاع الوطني والأمن العام.

أين تم توقيفهم من طرف رجال الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية.

كما تم العثور وبحوزتهم آلة حربية تتوفر على مواد حساسة تستعمل في صناعة المتفجرات.

وحسب ما أثبتته الخبرة التقنية والباليستية المنجزة من طرف المعهد المتخصص

وهذا بناءا على تعليمات وتوجيهات وكيل الجمهورية المشرف على العملية بصفته مدير الضبطية القضائية

وقد تم متابعة المتهمين بالمادة 87 فقرة 2 التي تمثل جناية حيازة وحمل مواد تدخل في صناعة وتركيب المتفجرات.


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