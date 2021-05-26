تبسة: إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة الانخراط في حركة رشاد

أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بولاية تبسة سهرة اليوم الأربعاء أمرا بإيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت.

وحسب مصادر “النهار اونلاين”، المتهمون تم متابعتهم بتهمة الانخراط في جماعة ارهابية تنشط في الخارج.

وأضافت ذات المصادر أن الجماعة الارهابية تتمثل في حركة رشاد والمدرجة كمنظمة ارهابية في آخر اجتماع للمجلس الأعلى للأمن.

كما يتواجد من بين المتهمين محام معتمد لدى مجلس قضاء تبسة والمحكمة العليا.

هذا وقامت مصالح الشرطة بمعالجة ملف القضية قبل توقيف المتهمين وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية.

القضية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى ولاية تبسة بعد آخر تصنيف لحركة رشاد وحركة الماك كحركتين ارهابيتين.