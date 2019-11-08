تبسة.. إيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت في قضية الاستثمار الوهمي

أمر، قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى محكمة تبسة، بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت في قضية الاستثمار الوهمي.

وحسب معلومات “النّهار” فإنّه من بين المتهمين المودعين في قضية الإستثمار الوهمي، مدير بنك BDL سطيف، ونائب مدير نفس البنك بتبسة.

وقد تورط في القضية مديرين آخرين، وبقاء 3 مشتبه بهم من أصحاب مصانع في حالة فرار.

كما تم حجز 5 مصانع خاصة بالنجارة والبلاستيك والأحذية في كل من تبسة سطيف البليدة وتلمسان، وكذا مبلغ مالي.

حيث قدّر بـ 3 ملايير سنتيم و 95 الف أورو، كما تم حجز أيضا شيكات تحتوي على مبالغ مالية معتبرة، و3 مركبات.

بالإضافة إلى أنّه تم استرجاع أختام رسمية، وبطاقة تعريف مزورة.

وقد وجهت للمتهمين عدة تهم، منها جناية تكوين جمعية اشرار ،التزوير واستعمال المزور في محررات ادارية،

وكذا التصريح الكاذب اثر عملية التوطين البنكي.

إلى جانب تضخيم الفواتير وتحويل البضاعة عن مقصدها الامتيازي، وكذا التهرب الضريبي، وعدم الإخطار عن الشبهة مع إساءة استغلال الوظيفة.