تبسة: احباط عملية ترويج كمية من المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية

تمكنت مصالح الدرك الوطني بمدينة الشريعة غرب ولاية تبسة من احباط عملية ترويج كمية من المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية. حيث تم توقيف شخصين في العقد الثالث من العمر متلبسين بحيازة وتخزين وعرض للبيع من داخل سكن. اكثر من 1400 قارورة خمر من مختلف الانواع والاحجام.

وحسب بيان صادر عن خلية الاتصال والصحافة بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني تحصل موقع النهار اولاين على نسخة منه. فإن حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة الاقليمية مفادها وجود كمية من المشروبات الكحولية ملك للمشتبه فيهما. مخبأة بالمسكن الخاص بأحدهما من اجل البيع والترويج.

ليتم على الفور فتح تحقيق بأمر من النيابة المختصة اقليميا، وبعد أخذ إذن بالتفتيش موقع من طرف وكيل الجمهورية. تم تشكيل دورية ومداهمة منزل المشتبه فيه. حيث تم حجز الكمية المذكورة، بقيمة مالية تقدر ب 410400 دج.

وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيهما وسماعهما على محضر رسمي. تم تقديمهما امام نيابة الجمهورية بمحكمة الشريعة بتهمة حيازة وبيع مشروبات كحولية دون رخصة.