تبسة.. احتجاج ببلدية الونزة للمطالبة بتسليمهم سكنات

احتج اليوم عشرات المواطنين ببلدية الونزة الواقعة 90 كلم شمال تبسة أمام الجدارية المخلدة لشهداء الثورة التحريرية.

مطالبين السلطات المحلية بالشروع في توزيع السكنات وتحسين ظروف العيش.

واغتنم المحتجون فرصة احتضان بلدية الونزة للاحتفالات الرسمية بالذكرى الـ57 ليوم الهجرة وتواجد والي تبسة والسلطات المدنية والعسكرية .

ليقوموا بهذه الوقفة الاحتجاجية التي طالبوا فيها بالإسراع في توزيع السكنات وتحسين ظروف عيشهم وتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب على الخصوص.

كما أكد المحتجون أنهم يعيشون أوضاعا صعبة بالبلدية التي تضم أكبر منجم للحديد بالجزائر.

مشيرين إلى أنهم يعانون من نقص فادح في التزود بالمياه الصالحة للشرب.

مطالبين باستحداث مشاريع تنموية بهذه الجماعة المحلية بغية توفير مناصب الشغل لسكانها.