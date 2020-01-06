تبسة: احتراق سيارة سياحية داخل محطة الوقود وإصابة شخصين في حادث مرور

شب مساء الأحد، حريق بسيارة سياحية داخل محطة الوقود بالماء الابيض، بتبسة.

وقد تمكنت الفرق العاملة بالوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد سليمان جلول بالماء الابيض مساء، من السيطرة على الحريق.

فيما تم تسجيل احتراق كلي للسيارة، كما تم تسجيل احتراق جزئي لآلة موزع المازوت.

كما تدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية ببكارية لأجل حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 10 طريق بكارية.

وتمثل الحادث في انقلاب سيارة، حيث اسفر عن إصابة شخصين، أحدهما من جنسية تونسية.

وتتراوح أعمار الضحايا، بين 38 و49 سنة، تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات بكارية.