تبسة.. اختناق عائلة كاملة بالغاز

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم 05 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون الكربون المنبعث من المدفأة بحي النصر بلدية و دائرة أم علي بولاية تبسة.

وأفادت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا10د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي النصر بلدية و دائرة أم علي.

وخلف الحادث تسمم 05 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم بين 41 و 80 سنة تم اسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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