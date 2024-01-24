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أخبار الجزائر

تبسة.. اختناق عائلة كاملة بالغاز

بقلم عايدة.ع
تبسة.. اختناق عائلة كاملة بالغاز
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سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم 05 أشخاص  بغاز أحادي أكسيد الكربون الكربون المنبعث من المدفأة بحي النصر بلدية و دائرة   أم علي بولاية تبسة.

وأفادت ذات المصالح، أن اسعافاتها تدخلت على الساعة 23سا10د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون. المنبعث من المدفأة بحي النصر بلدية و دائرة   أم علي.

وخلف الحادث تسمم 05 أشخاص من عائلة واحدة لهم ضيق في التنفس. تتراوح أعمارهم بين 41 و 80 سنة تم اسعافهم و نقلهم  إلى المستشفى المحلي.

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