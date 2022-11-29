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أخبار الجزائر

تبسة: اختناق 5 أشخاص بالغاز

بقلم نسرين محفوف
تبسة: اختناق 5 أشخاص بالغاز
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تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة. في ساعة مبكرة من صبيحة اليوم لأجل إسعاف وتحويل عائلة مصابة ببداية اختناق بغاز أحادي اكسيد الكربون Co المنبعث من طابونة.

وحسب مصالح الحماية المدنية لولاية تبسة فإن العائلة مكونة من خمسة أشخاص. تتراوح اعمارهم ما بين 09 سنوات و 45 سنة. وجدوا في حالة دوار وغثيان بشقة بعمارة بسكنات الدكان بتبسة.

وتم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة لهم من طرف مصالحنا وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بحي الجرف بتبسة.

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