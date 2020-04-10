تبسة: استقبال 108 مواطنا كانوا عالقين بتونس وإخضاعهم للحجر الصحي

استقبلت ولاية تبسّة مساء أمس الخميس، وصباح اليوم الجمعة، 108 مواطنا جزائريّا، ينحدرون من عدّة ولايات، كانوا عالقين بالأراضي التونسيّة.

وحسب بيان ولاية تبسة، فقد تمّ توزيع المواطنين العائدين من تونس، على المؤسّسات الفندقيّة بمدينة تبسّة .

وتم وضع 52 جزائريا بنزل مهيّة بالاص، و56 بنزل البهجة، يخضعون جميعهم لضوابط الحجر الصحّي ، لمدّة أقصاها أربعة عشر يوما، ويقيمون في ظروف جيدّة، ومتكفّل بهم صحيّا، نفسيّا واجتماعيّا .

عملية استقبال ضيوف تبسّة ، اشرف عليها المفتش العام للولاية، ممثّلا للوالي، بمرافقة مديرة السّياح ، وبحضور مدير الصحّة والسّكان لولاية تبسّة والأطقم الطبيّة المعنيّة، والمصالح الأمنيّة .