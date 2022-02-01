تبسة: اسعاف 19 شخصا بسبب تطاير رمال والأتربة بالماء الأبيض

سجلت مصالح الحماية المدنية بتبسة اسعاف وتحويل 19 شخصا إلى استعجالات الماء الأبيض بسبب تطاير رمال والأتربة وإنعدام الرؤيا التي شهدتها الولاية.

وحسب ذات المصالح فقد شهدت تبسة اليوم هبوب رياح قوية تطاير رمال والأتربة مع إنعدام في الرؤيا ما اصاب 19 شخصا اعمارهم 33 و74 سنة لهم ضيق في التنفس. اين كانوا عالقين على متن سيارات مدنية على مستوى الطريق الولائي رقم 08 بعين الزقيق ببلدية ودائرة الماء الأبيض.

أين تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وتم تحويل 10 اشخاص الى مسجد فم المطلق نظرا لتحسن صحتهم. كما تم اسعاف شخص في عين المكان و08 اشخاص تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات الماء الأبيض.