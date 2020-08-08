تبسة.. اصابة 6 اشخاص في حادثي مرور منفصلين

اصيب 6 اشخاص اصابات متفاوتة الخطورة في حادثي مرور منفصلين اليوم بولاية تبسة.

وسجلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة حادثي مرور عبر اقليم الولاية.

وتدخلت وحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى مفترق الطرق عين الذيبة.

تمثل الحادث في انقلاب شاحنة محملة بمادة الرمل وإصطدامها بعمود كهربائي،اسفر عن إصابة شخصين اعمارهما 13و46 سنة تم اسعافهما وتحويلهما الى استعجالات الجرف بتبسة.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوينات لاجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالقرب من المطاحن الكبرى بالعوينات.

تمثل الحادث في انقلاب سيارة سياحية اسفر عن إصابة 4 اشخاص اعمارهم 03 سنوات و47 سنة تم اسعافهم وتحويلهم الى استعجالات العوينات.