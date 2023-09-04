تبسة: افتتاح القطب الجامعي الجديد ببلدية بولحاف الدير

تعرف ولاية تبسة، خلال الموسم الجامعي الجديد 2023-2024، فتح جزء هام من القطب الجامعي الجديد الشهيد دريد عبد المجيد ببلدية بولحاف الدير.

وسيشرع هذا الصرح الجامعي الجديد بداية من الأسبوع المقبل في استقبال الطلبة.

وقال مدير جامعة تبسة البروفيسور، عبد الكريم قواسمية، لوكالة الأنباء، أن القطب الجامعي الجديد الذي اختير له اسم الشهيد “دريد عبد المجيد” سيمكن من تعزيز منظومة التكوين الأكاديمي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

وأبرز بأن هذا الصرح يشكل مرفقا متكاملا من ناحية الفضاءات الأكاديمية والترفيهية. من أجل توفير كل الظروف الضرورية لضمان تكوين نوعي للطلبة من مختلف ولايات الوطن وحتى الأجانب منهم.

ويتسع هذا الركح الجامعي، لـ40 ألف مقعد بيداغوجي و15 ألف سرير للإيواء. حيث انطلقت به الأشغال سنة 2016، و سيتم بحلول الدخول الجامعي الجديد استلام 8 آلاف مقعد و4 آلاف سرير و ذلك ضمن “مرحلة أولى”.

وأوضح المتحدث في هذا الصدد أنه تم تخصيص 4 آلاف مقعد لإستقبال طلبة كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية. و3 آلاف لطلبة كلية الآداب واللغات.

في حين تم تخصيص 1.000 مقعد لطلبة معهد النشاطات الرياضية والبدنية. بالإضافة إلى مرافق أخرى على غرار مكتبة مركزية وقاعات للإعلام الآلي وقاعات للمحاضرات وأخرى للتدريس.

كما يضم هذا الصرح إقامتين جامعيتين بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 4 آلاف سرير ومطعم جامعي مركزي. وفضاءات للترفيه لفائدة الطلبة وملعب لممارسة الأنشطة الرياضية ونادي وغيرها، مثلما جرى شرحه.

وقد تم بالتنسيق مع مديرية الخدمات الجامعية لولاية تبسة تخصيص حافلات للنقل الجامعي انطلاقا من وسط المدينة نحو القطب الجامعي ونحو مختلف الكليات التابعة لجامعة الشهيد الشيخ العربي التبسي..

ويرتقب أن يلتحق بجامعة تبسة خلال الدخول الجامعي الجديد، أزيد من 20 ألف طالب موزعين عبر مختلف التخصصات المتاحة. منهم أزيد من 5 آلاف طالب جديد.