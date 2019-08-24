تبسة:  الأمطار والفيضانات تواصل كشف عيوب ورداءة المشاريع المنجزة

مرة أخرى تكشف الامطار المتساقطة على عدد من مناطق وبلديات ولاية تبسة، عيوب أشغال التهيئة واعادة التأهيل التي تم انجازها على مدار السنوات الفارطة.

بما فيها مشاريع حماية المدن من الفيضانات من طرف مقاولات سارعت الى انهاء المشاريع لكن دون جدوى من الناحية التنموية.

ودون احترام المقاييس التقنية التي كان من المفروض أن تعمل على التصدي لمثل هذه الاضطرابات الجوية الروتينية التي تأتي مع نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وقد غمرت مياه الأمطار عددا من الأماكنوالطرقات في كل من عاصمة الولاية وبلديات أخرى على غرار بكارية، مرسط، بئر العاتر والونزة.

حيث تدفق المياه بغزارة وتسببت في شل حركة المرور وغلق الطرقات والازقة ولم تسلم حتى المناطق الريفية والأراضي الفلاحية من هذه التدفقات.

والتي أصبح المواطن على اثرها يصارب بالرعب والهلع نظرا للحوادث المأساوية التي تم تسجيلها في أوقات سابقة.