تبسة: الأمن يفكك 3 شبكات دولية مختصة في تهريب المخدرات والأقراص المهلوسة

تمكنت مصالح الأمن بولاية تبسة من تفكيك 3 شبكات دولية مختصة في تهريب المخدرات والمتاجرة فيها. حيث تم حجز 65 كلغ من المخدرات (كيف معالج) و 4 آلاف قرص دواء مهلوس خطير نوع اكستازي

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية تمت تحت إشراف مباشر لوكيل الجمهورية وبحضوره الشخصي خلال عملية التوقيف. التي أفضت إلى توقيف 7 أشخاص واسترجاع 5 مركبات سياحية. كما أن التحريات متواصلة لتوقيف متورطين آخرين في حالة فرار

ويواجه المتهمون المواد 17، 19 و20 من قانون مكافحة المخدرات التي تنص على متابعة المتهمين بجرائم إستيراد وتصدير ونقل وتخزين وبيع المخدرات بطريقة غير مشروعة. وعرض قصد الشراء والبيع للمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة