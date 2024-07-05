 تبسة: الإحاطة بشبكة إجرامية وحجز 7650 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء

في إطار محاربة الجريمة الحضرية بجميع أنواعها خاصة ما تعلق بالإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وبناءا على معلومات واردة إلى عناصر الشرطة بفرقة البحث والتدخل (المصلحة الولائية للشرطة القضائية)، مفادها نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على متن مركبة من نوع فولسفاقن بولو” لون أبيض “من طرف مجموعة إجرامية من بينهم شخص مبحوث عنه بسبب نفس الأوامر والأحكام القضائية لتورطه في قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والاعتداء على الأشخاص.

ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية اللازمة التي مكنت من توقيف المركبة وعلى متنها شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة وحجز أسلحة بيضاء.

مجريات التحقيق في القضية مكنت من التعرف على مشتبـه فيه ثالث ضمن هذه المجموعة الإجرامية، ليتمكن عناصر الفرقة من توقيفه وحجزت كمية إضافية معتبرة أيضا من الأقراص المهلوسة والمخدرات، ليتم تحويل المشتبه فيهم الثلاثة إلى مقر الفرقة وفتح قضية جزائية في البيع والنقل والتخزين للمؤثرات العقلية بإجمالي كمية تقدر بـ 7650 قرص مهلوس و المخدرات (97 غرام) في إطار جماعة إجرامية منظمة، قضية حيازة أسلحة بيضاء (صاعق كهربائي و 04 سكاكين)، كما سيتم تقديم المشتبه فيه الرئيسي أمام العدالة بوجوب الأوامر والأحكام الصادرة ضده سابقا أمام النيابة المحلية بتبسة